Linke, SPD und Grüne in Thüringen sind nach eigene Angaben bei der Vorbereitung einer Minderheitsregierung auf der Zielgeraden. Linke-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow hatte nach dem jüngsten Treffen der drei Parteien am Freitag erklärt, voraussichtlich am Mittwoch (15. Januar) solle die Arbeit am Programm mit Vorhaben und Vereinbarungen abgeschlossen werden. Danach werde es um Zuschnitt und Verteilung der Ministerien gehen.