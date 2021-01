Zugleich forderte Kaiser auch einen besseren Schutz von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz durch engmaschiges Testen. Medizinisches Personal müsse umfänglich mit persönlichen Schutzausrüstungen und Masken ausgestattet werden. Insbesondere Risikogruppen in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sollten noch engmaschiger getestet sowie Kontrollen in Einrichtungen mit hoher Inzidenz verstärkt werden.