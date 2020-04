Die Corona-Krise stürzt viele Thüringer in finanzielle Unsicherheit. Nicht so die Landtagsabgeordneten: In gewohnter Manier werden auch in diesem Jahr ihre Bezüge steigen. Doch aus Solidarität mit Corona-Geschädigten wollen sie das zusätzliche Geld für einen guten Zweck spenden. Das bestätigten die Parlamentarischen Geschäftsführer der sechs Landtagsfraktionen MDR THÜRINGEN.

Aber so einig sich die Parteien in ihrer grundsätzlichen Spendenbereitschaft sind, so weit gehen ihre Vorstellungen der konkreten Umsetzung auseinander. Die SPD etwa schlägt vor, vier bis fünf Organisationen auszuwählen, an die dann größere Summen gespendet werden. Nur so könne auch ein nennenswerter Effekt erzielt werden.

Robert-Martin Montag Bildrechte: dpa Die CDU dagegen möchte jedem Abgeordneten freistellen, an welchen Verein er spenden möchte. Die einzige Bedingung: Die Spendenempfänger müssen ihren Sitz im Wahlkreis des jeweiligen Abgeordneten haben. "Es ist gut, wenn das Geld vor Ort ankommt", sagte dazu der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Andreas Bühl. Die FDP schlägt vor, mit dem Geld vor allem die Start-up Szene zu unterstützen. Besonders junge Menschen, die gerade dabei wären, sich unternehmerisch etwas aufzubauen, bräuchten jetzt ein Zeichen. Ein Zeichen, dass die Politik ihre Lage verstehe, sagte FDP-Politiker Robert-Martin Montag.

Wohin mit dem Spendengeld?

In der Diskussion um das "wohin mit dem Spendengeld" mischen Grüne und AfD bisher noch nicht mit. Bündnis 90/Die Grünen möchte den Fokus lieber auf das ganze System legen. So sagte die Grünen-Abgeordnete Madeleine Henfling, es müsse grundsätzlich über die Vergütung der Landtagsabgeordneten geredet werden. Sie bemängelte: Mit dem Spenden der Diätenerhöhung allein, "stopfen wir nicht das große Loch". Die AfD zielt in eine ähnliche Richtung. Zwar wären Spenden als Übergangslösung denkbar, doch die Partei würde eine automatische Anpassung der Diäten ohnehin gerne abschaffen, sagte der AfD-Abgeordnete Torben Braga.