Kulturminister Benjamin Hoff verwies dagegen auf laufende Gespräche mit dem Bund und Sachsen-Anhalt. Geprüft werde auch, Geld vom Bund direkt an die bestehenden Schlösser-Stiftungen der beiden Länder zu zahlen, so Hoff.

Bisher ist geplant, das Geld an eine neue Stiftung mit Sitz in Halle in Sachsen-Anhalt zu überweisen. Dagegen hatte vor allem die CDU-Fraktion Widerstand angekündigt. Sie will die bisherige Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten erhalten. Dazu kündigte sie in den kommenden Wochen Vorort-Termine an.