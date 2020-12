Dadurch gebe es mehr Zeit, um den Gymnasiasten den Prüfungsstoff zu vermitteln und sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Demnach wurde etwa das Abitur in Mathematik vom 4. auf den 28. Mai 2021 verlegt. Das war möglich, weil in Thüringen die Sommerferien erst Ende Juli beginnen.

Mögliche weitere Schritte auch für die Abschlussprüfungen an anderen Schularten werden nach Angaben der Sprecherin zurzeit geprüft. Darüber wird voraussichtlich aber erst um den Jahreswechsel entschieden. Außerdem wird das Vorgehen mit den anderen Ländern in der Kultusministerkonferenz abgestimmt. Sie berät am 10. Dezember über die Abiturtermine und die Auswahlverfahren für die Hochschulen.