Thüringens Ex-Bauernverbandspräsident Klaus Kliem sollen nach dem Willen der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Mitteldeutschland (AbL) die Verdienstorden aberkannt werden. Das forderte die AbL am Mittwoch in einem Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke).

So habe Kliem Ende September 1.500 Hektar der Geitheimer Landwirtschafts GmbH bei Leipzig an eine Stiftung des Discounters Aldi Nord verkauft. Bisherige Gesellschafterin war Kliems Aschara Landwirtschafts GmbH mit Sitz in Bad Langensalza im Unstrut-Hainich-Kreis. Damit leiste Kliem dem Ausverkauf ostdeutschen Ackerlandes Vorschub, so die AbL. Im April 2017 war Kliem wegen gravierender Tierschutzmängel in seinem Mastbetrieb in Aschara verboten worden, Schweine zu halten.