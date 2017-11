Die umstrittene Rasseliste für gefährliche Hunde in Thüringen wird erst im nächsten Jahr wegfallen. Der Vorsitzende des Landtags-Innenausschusses, Steffen Dittes (Die Linke), sagte, es werde noch Zeit für die entsprechende Gesetzesänderung gebraucht.

Bereits im März dieses Jahres hatte die Landesregierung dem Parlament einen Gesetzesentwurf vorgelegt, in dem es auch um die Rasseliste ging. Der sollte eine Lockerung bei Auflagen wie der strikten Maulkorbpflicht ermöglichen.

American Staffordshire Terrier gelten noch bis Januar als "gefährliche Hunde" Bildrechte: Colourbox.de

Nach einer Anhörung von Experten im Innenausschuss des Thüringer Landtages sprachen sich die Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und Linke sowie die CDU für die komplette Streichung der Rasseliste aus. Der entsprechende Gesetzesentwurf sei derzeit in Arbeit, eklärte Dittes. Neben der Abschaffung der Rasseliste gehe es auch darum, Regeln zur Vorbeugung und zum besseren Schutz vor Hundeattacken zu definieren. "Wir orientieren uns dabei an Niedersachsen oder Schleswig-Holstein", so Dittes.



Die Gesetzesnovelle sollte eigentlich bereits im Oktober vom Landtag beschlossen werden. "Wir wollen eine gute Lösung", begründete Dittes den Zeitverzug. Im Januar soll es dann voraussichtlich soweit sein, dass die Gesetzesänderung verabschiedet werden kann. Grund dafür sei auch, dass die beiden kommunalen Spitzenverbände zu neuen Regelungen für den Umgang mit gefährlichen Tieren noch angehört würden.