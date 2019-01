Solidaritätszuschlag: Mohring will ihn komplett abschaffen - Tiefensee nicht

In Thüringen wird über ein Ende des Solidaritätszuschlags gestritten. CDU-Landeschef Mike Mohring sagte, die CDU wolle den sogenannten Soli noch in dieser Wahlperiode vollständig abschaffen, ohne dabei neue Schulden zu machen. Die Union schlage vor, den Soli in zwei Stufen auslaufen zu lassen. Die erste sei bereits im Koalitionsvertrag vereinbart.

Union und SPD hatten sich in ihren Verhandlungen zur Großen Koalition darauf verständigt, den Soli bis 2021 abzubauen. 90 Prozent der bisherigen Zahler sollen dann keinen Soli mehr zahlen müssen und um zehn Milliarden Euro entlastet werden. Nur die einkommensstärksten zehn Prozent in Deutschland sollen den Zuschlag demnach weiter zahlen. Mohring drängt darauf, dass die SPD auch einer zweiten Stufe zustimmt. Die tue sich aber schwer mit der Steuerentlastung, sagte er. Zuvor hatte sich auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) für ein Aus des Soli ausgesprochen.

Susanne Hennig-Wellsow Bildrechte: IMAGO

Die Chefin der Thüringer Linken, Susanne Hennig-Wellsow, sagte, die Diskussion über ein Ende des Soli verschleiere, dass es nach wie vor finanzstarke und strukturell benachteilige Gebiete in Deutschland gebe. Die Lebensverhältnisse in diesen Regionen müssten aber angeglichen werden. Laut Hennig-Wellsow fordert die Linke daher auch in Zukunft einen solidarischen Strukturausgleich für alle Regionen ein. Ostdeutsche Interessen müssten aber besonders berücksichtigt werden.



Auch Grünen-Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hält einen Zuschlag für notwendig, der strukturschwachen Regionen in ganz Deutschland zugutekommt. Es werde noch eine ganze Weile dauern, bis es in Ost und West gleichwertige Lebensverhältnisse gebe.