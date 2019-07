Zehn Jahre war Ilse Junkermann Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche Mitteldeutschlands. Im März 2009 wurde sie auf der Synode in Wittenberg gewählt, im September 2009 im Dom zu Magdeburg in ihr Amt eingeführt. Am 6. Juli wird die 62-Jährige an gleicher Stelle entpflichtet. Der Landeskirchenrat hatte im Herbst 2017 beschlossen, ihre Amtszeit nicht zu verlängern. Jetzt seien andere und neue Impulse der Konsolidierung und des Aufbruchs in die Gesellschaft für die mitteldeutsche Kirche wichtig, hieß es damals. Die Entscheidung schmerze, sagte Junkermann damals. Selbstverständlich respektiere sie sie.

Ein Neuanfang war gewollt

Als Junkermann 2009 gewählt wurde, war sie Personaldezernentin der Württembergischen Kirche in Stuttgart. Die neue gegründete Evangelische Kirche Mitteldeutschlands (EKM) hatte sich damals bewusst für jemanden entscheiden, der von außerhalb kam. Die Fusion der Landeskirche Thüringens und der Kirchenprovinz Sachsen war ein Prozess, der manche Kirchenmitglieder und -mitarbeiter als schmerzhaft empfanden, jemand Unbelastetes sollte die neue Kirche in die Zukunft führen.

Debatte um Versöhnung mit Stasi-Tätern angeschoben

Sie sei jemand, der genau hinschaue, der lieber hinter der Herde herginge und aufpasse, dass niemand verloren geht. Mit diesen Worten hatte Junkermann beschrieben, wie sie ihr Amt ausführen werde. Doch schon einer ihrer ersten Bischofsberichte führte zu großen Diskussionen. Junkermann hatte eine Versöhnung von Stasiopfern und -tätern angeregt. Die Täter sollten einsehen, dass sie Unrecht begingen, die Opfer ihnen verzeihen. Ein Schwall der Empörung prasselte auf sie ein. Opferverbände kritisierten den Vorstoß der Bischöfin. Immer wieder wurde der Vorwurf laut, eine Frau aus dem Westen könne nicht einschätzen, wie es in der DDR war.

Erkenntnis einer Fehleinschätzung

Das sieht Junkermann heute selbst so. Sie spricht von einer Fehleinschätzung. Damals hätten sich viele Menschen verletzt gefühlt, das könne sie nicht mehr einholen, sagte sie dem MDR THÜRINGEN. Sie habe sich wirklich für die Menschen hier interessiert. In ihrer Amtszeit habe sie erkannt, wie wenig sie und andere Menschen aus dem Westen die Leistung der Ostdeutschen wahrgenommen und gewürdigt hätten, in der Diktatur ein menschenfreundliches Leben zu führen.

Ökumene war der Bischöfin wichtig

In Junkermanns Amtszeit fielen die Reformationsdekade mit ihren Themenjahren und vielen großen Veranstaltungen und 2011 der Papstbesuch in Thüringen. Die Zusammenarbeit mit anderen Religionsgemeinschaften förderte sie, Ökumene war der Bischöfin wichtig. Zusammen mit dem katholischen Bischof Ulrich Neymeyr begrüßte Ilse Junkermann Bundeskanzlerin Angela Merkel im Februar an der Tür der Herderkirche in Weimar. Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel

Vorschlag der Öffnung von Kirchen führte zu Debatten

Die EKM hat etwa 4.000 Kirchen. Als die Kirchenleitung anregte, diese Kirchen tagsüber zu öffnen, regte sich ein manchen Gemeinden Widerstand. Wie sollen wir das personell einrichten, fragten sich manche Pfarrer und Gemeinderäte. Und wieder kam der Vorwurf, dass jemand aus dem Westen von den Kirchenstrukturen im Osten wohl zu wenig wisse. Diesmal wurde nicht öffentlich diskutiert.

Alle Kandidaten für die Nachfolge kamen aus dem Osten

Nachdem klar war, dass ihre Amtszeit nicht verlängert wird, habe sie viele Schreiben bekommen, so Junkermann. Die Mehrheit von Menschen, die sich bei bedanken. Aber auch einige wenige, in denen stand, dass es Zeit sei, dass sie gehe. Sie scheide mit Wehmut, aber auch mit Dankbarkeit.

Ilse Junkermann wechselt im Herbst an die Universität Leipzig. Ab September 2019 wird sie dort die Forschungsstelle "Kirchliche Praxis in der DDR. Kirche in Diktatur und Minderheit" leiten.

Die Evangelische Kirche Mitteldeutschland (EKM) Der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands gehören eigenen Angaben zufolge mehr als 700.000 Christen an. Davon leben rund 450.000 in Thüringen und etwa 240.000 in Sachsen-Anhalt. Die übrigen Mitglieder stellen Gemeinden in den Randgebieten von Brandenburg und Sachsen.