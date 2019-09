Thüringer Landtag Enquete-Kommission stellt Abschlussbericht vor

Die Enquete-Kommission "Rassismus und Diskriminierung" des Thüringer Landtages hat am Mittwoch ihren Abschlussbericht vorgestellt. Zuvor wurde das Papier Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU) übergeben. Darin heißt es Rassismus und Diskriminierung nehme zu in Thüringen. Uneinigkeit herrscht dagegen bei den beschlossenen Handlungsempfehlungen der Kommission. Hier hätte sich der Kommissionsvorsitzende Christian Tischner (CDU) mehr Konsens gewünscht.

Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU) und der Kommissionsvorsitzende Christian Tischner (CDU) bei der Vorstellung des Abschlussberichtes am Mittwoch in Erfurt. Bildrechte: MDR/Leon Ginzel

Die Rot-Rot-Grüne Mehrheit in dem Gremium hatte mehr politische Bildung und eine Anti-Rassismus-Klausel in der Landesverfassung gefordert. Außerdem forderte sie ein Fortbildungsprogramm für Thüringer Richter und Staatsanwälte aufzulegen, damit diese mutmaßliche rassistische Tatmotive etwa bei Körperverletzungen oder Totschlagsdelikten besser erfassen können.

Herbert Wirkner (CDU) sieht in den Beschlüssen ein Misstrauen in den Staat, das ihn - so wörtlich "zutiefst erschüttere". Diana Lehmann (SPD), nannte das einen traurigen Versuch, die Kommission politisch zu instrumentalisieren. Sie hätte sich eine sachlichere Auseinandersetzung gewünscht. Die AfD-Obfrau in der Kommission, Corinna Herold, erklärte, sie hoffe, dass die Handlungsempfehlungen der Kommission nicht umgesetzt werden. Die AfD lehne die Kommission als überflüssig ab.

Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU) und der Kommissionsvorsitzende Christian Tischner (CDU) bei der Übergabe des über 700 Seiten starken Abschlussberichtes. Bildrechte: MDR/Leon Ginzel

Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU) zeigte Verständnis für den politischen Streit um den Abschlussbericht der Enquete-Kommission. Die Arbeit in einem Parlament lebe davon, dass es unterschiedliche Auffassungen zu vielen Fragen gebe, sagte Diezel am Mittwoch in Erfurt bei der Übergabe des Berichts. Der Bericht liefere eine umfangreiche Analyse darüber, welche Probleme es in Thüringen gebe, die zum Beispiel durch rassistische Vorurteile entstehen.



Die Enquete-Kommission "Rassismus und Diskriminierung" sollte mit der Hilfe von Sachverständigen unter anderem herausarbeiten, wie Diskriminierungen aufgrund von Herkunft, Abstammung oder ethnischer Zugehörigkeit das demokratische Zusammenleben in Thüringen gefährden – und daraus Handlungsempfehlungen für das Leben im Freistaat ableiten.