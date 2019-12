Ein Wolf in einer Heidelandschaft. (Archiv)

Ein Wolf in einer Heidelandschaft. (Archiv) Bildrechte: NABU/Jürgen Borris

Die wichtigsten Fragen und Antworten Abschussantrag für die Ohrdrufer Wölfin - was bedeutet das?

Nach wiederholten Angriffen auf Schafe und Ziegen soll die Ohrdrufer Wölfin erschossen werden. Die Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund kündigte an, dafür einen Abschussantrag zu stellen. So ein Antrag ist nötig, weil Wölfe unter besonders strengem Schutz stehen und nur in Ausnahmefällen gejagt werden dürfen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

von Guido Fischer