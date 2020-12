In Thüringen gibt es nach Ansicht des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) weiterhin einen massiven Rückstand bei der Ausstattung von Straßen mit Radwegen. Wie ein Sprecher MDR THÜRINGEN sagte, wurden weder konkretes Baugeschehen in einem nennenswerten Umfang bekannt noch Planungen. Ganz besonders zeige sich das bei Bundes- und Landesstraßen außerhalb von Orten. Die Bilanz der rot-rot-grünen Landesregierung sei enttäuschend, hieß es.

Enge oder gar keine Radwege: Laut ADFC in Thüringen eher ein Regelfall. (Archivbild Erfurt) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch die Corona-Pandemie konnte in Thüringen laut ADFC kein Umdenken hervorrufen. Andernorts seien zeitlich begrenzt Fahrradspuren - sogenannte Pop-up-Bike-Lanes - auf den Straßen angelegt worden. So sollten Menschen davon abgehalten werden, überfüllte Busse und Bahnen zu nutzen. Hier werde als Alternative zum ÖPNV offenbar das Auto empfunden, so der Sprecher. Aussagekräftige Zahlen werde es dazu nicht geben, weil sie nicht erhoben worden sind.