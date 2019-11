Am 23. Dezember entsteigen in Gethles (bei Schleusingen) die "Herrschekloese" symbolisch der Hölle. Ab 18 Uhr drehen sie drei Runden um den beleuchteten Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz. Dabei werden sie von zwei Hexenartigen "Hollen" begleitet. Außerdem künden "Batscher" mit knallenden Pferdepeitschen das Erscheinen der Herrschekloese an.

Durch die Papierhauben sehen die Strohfiguren noch größer aus. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK