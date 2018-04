Symbolfoto: Senioren haben 2017 mehr Unfälle in Thüringen gebaut. Bildrechte: IMAGO

Immer mehr Verkehrsunfälle in Thüringen gehen auf das Konto von Senioren. Das geht aus entsprechenden Zahlen der Polizei hervor. Im vorigen Jahr bauten Menschen ab 65 knapp 8.400 Unfälle. Im Vergleich zu 2016 ist das ein Plus von fast fünf Prozent. Auch schon im Jahr zuvor hatten sich die Zahlen in diesem Alters-Spektrum stets erhöht.



Die beiden Hauptgründe für diese Entwicklung, so ein Unfall-Forscher, ist der steigende Anteil von Senioren an der Gesamtbevölkerung sowie die Schwierigkeit für viele in höherem Alter, Verkehrsrisiken richtig einzuschätzen und somit Unfälle zu vermeiden.



Etwa 58.000 Mal krachte es im vergangenen Jahr in Thüringen. Das war 1.056 Mal mehr als noch 2016. Damit ist die Zahl der Verkehrsunfälle 2017 laut Verkehrsunfallstatistik leicht gestiegen.