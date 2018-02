Die CDU-Opposition findet das geplante Verbot des Schwermetalls in den Patronen überflüssig. Der Landtagsabgeordnete Egon Primas MDR THÜRINGEN behauptet, dass es keinen wissenschaftlichen Nachweis für die Gefährlichkeit von Bleimunition gibt. Primas fordert, die Munitionsfrage deutschlandweit über das Bundesjagdgesetz nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu regeln.

Auch um das Gehör der Jäger sorgen sich die Verfasser des Jagdgesetz-Entwurfs - allerdings nur um die Ohren der Berufsjäger und der Angestellten des Landesbetriebs Thüringenforst. Sie sollen künftig Schalldämpfer an ihren Jagdwaffen nutzen dürfen - private Jäger nur in Ausnahmefällen und auf Antrag. Landesjagdpräsident Liebig meint dazu: "Das geht so gar nicht. Es gibt doch keine zwei Gesundheiten. Entweder es gibt Schallschutz für alle - oder gar keinen", sagt Landesjagdpräsident Liebig MDR THÜRINGEN. Die geplante Ungleichbehandlung geht auf eine Intervention des Thüringer Innenministeriums zurück. Die Spitzenbeamten befürchten eine erhöhte Terrorgefahr, wenn alle Jäger Schalldämpfer nutzen dürfen.