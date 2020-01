In Thüringen arbeiten viele niedergelassene Ärzte über das Rentenalter hinaus. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) waren im vergangenen Jahr rund zehn Prozent der Haus- und Fachärzte älter als 65 Jahre. Damit ist die Zahl etwa gleichbleibend, vor fünf Jahren waren es neun Prozent.

Mehr als 380 der rund 4.000 niedergelassenen Ärzte in Thüringen praktizieren, obwohl sie eigentlich den Ruhestand genießen könnten. Fast 20 sind sogar älter als 80 Jahre.

Laut Kassenärztlicher Vereinigung arbeiten die Mediziner so lange, weil sie es wollen - nicht weil sie müssen. Ein gesetzliches Rentenalter gibt es für sie nicht. Die meisten von ihnen arbeiten Teilzeit in einer Praxis oder sind in Medizinischen Versorgungszentren angestellt.