In Thüringen haben bisher 111 junge Ärzte durch ein spezielles Stipendium im Land Fuß gefasst. Sie wurden von einer Stiftung für die ambulante Ärzte-Versorgung in Thüringen gefördert. Die Stiftung wurde vor zehn Jahren von den Kassenärzten und dem Land gegründet, um junge Ärzte in Thüringen zu halten.

Nach Angaben von Stiftungs-Geschäftsführer Jörg Mertz ließ sich etwa jeder zweite so geförderte Arzt in einer eigenen Praxis nieder. Die anderen Ärzte sind in anderen Arztpraxen oder Medizinischen Versorgungszentren angestellt.

In den Genuss der Förderung kann kommen, wer nach Abschluss der Ausbildung mindestens vier Jahre als Hausarzt oder Augenarzt in einer Praxis in Thüringen arbeitet. Die Stipendiaten erhalten monatlich 250 Euro.

250 Stipendien vergeben

Das Stipendium ist Kernprojekt der im Juli 2009 von Kassenärztlicher Vereinigung und Land gegründeten Stiftung. Bislang wurden 250 Stipendien in der Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner, Internisten oder Augenarzt vergeben, der größte Teil von ihnen befindet sich noch in der fünfjährigen Facharzt-Ausbildung. Die Stiftung setzte über fünf Millionen Euro ein, um Ärzte-Nachwuchs für Thüringen zu gewinnen.

Das Thüringen-Stipendium stand in Vergangenheit vereinzelt auch in der Kritik. So profitierten auch Jungmediziner, die ohnehin die Praxis ihrer Eltern übernehmen wollen. Laut Stiftung liegt der Anteil der Ex-Stipendiaten, die in die elterliche Praxis eingestiegen sind oder diese übernommen haben, bei etwa elf Prozent.