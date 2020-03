Ähnlich äußerte sich gegenüber MDR THÜRINGEN der ehemalige AfD-Chef im Ilmkreis, Sebastian Thieler. Der Polizeibeamte gab kurz nachdem die Einstufung des "Flügels" als rechtsextrem bekannt geworden war per Pressemitteilung seinen Austritt aus der Partei bekannt. Thieler sagte: "Ich betrachte das nicht als Auflösen. Ich würde es eher als Übergang bezeichnen. Denn die Akteure sind ja letztlich die gleichen. Und sie sind jetzt einfach in der Partei aufgegangen. Also ich glaube einfach, dass der Flügel auch weiter existent sein wird, wenn auch nicht unter diesem Namen."

Ex-AfD-Mann Thieler glaubt zudem, dass sich derzeit in der AfD wegen des "Flügels" Nervosität breit mache: "In meinen Augen ist ein Großteil der Mitglieder in eine gewisse Zwangssituation gebracht worden. Und ich glaube, die Partei muss sich einfach mehr und stärker auseinandersetzen mit der Gruppierung, mit den inhaltlichen und programmatischen Vorgaben. Denn es ist der Flügel der in großen, weiten Teilen das Programm und die Ausrichtung letztlich der Landespartei in Thüringen bestimmt." Von Partei-Austritten wegen der Querelen um den "Flügel" habe Thieler bislang noch nichts gehört. Gegenteiliges ist dazu allerdings aus Nordrhein-Westfalen zu vernehmen. Laut WDR sprach der dortige Landeschef Rüdiger Lucassen in einem Brief an den Bundesvorstand von einer "Austrittwelle".