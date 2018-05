Positionspapier der Landtagsfraktion Thüringer AfD fordert eine Debatte um deutsche Leitkultur

Hauptinhalt

Durch "Multikulturalismus" und falsch verstandene Toleranz sei die deutsche Lebensweise in ihrem Kern bedroht, heißt es in einem Positionspapier, das die AfD-Landtagsfraktion am Dienstag in Erfurt vorgestellt hat. Das Papier fordert unter anderem, Deutsch als Landessprache in Landesverfassung und Grundgesetz aufzunehmen.

von Peter Sommer