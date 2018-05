Gewerkschafter zeigen der AfD die kalte Schulter

Es gehe ihm "bestens. Wir sind stolz". Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Pohl sieht die Bemühungen seiner Partei, im Gewerkschaftslager Fuß zu fassen auf gutem Weg. Die Betriebsratswahlen von März und April sind durch. Pohls Fazit: "Wir haben viele von der AfD drinnen in den Betriebsräten. Die sind nicht offiziell als ALARM angetreten. Aber ich glaube die Gewerkschaften werden sich noch wundern, wer sich noch alles als ALARM-Anhänger outen wird."

Sandro Witt Bildrechte: Boris Hajdukovic Zahlen will Pohl nicht nennen. Man müsse das erst einmal auswerten und zusammenzählen. Sandro Witt, stellvertretender Vorsitzender des DGB Hessen/Thüringen, wundert diese Flucht ins Ungefähre nicht. Witt hat in den vergangenen Monaten das Treiben der selbsternannten rechten Gewerkschaften unter die Lupe genommen, sicherlich auch aufgeschreckt durch Studien, die selbst 15 Prozent der DGB-Mitglieder eine Nähe zur AfD zusprechen. Inzwischen gibt er vorsichtige Entwarnung, "Wir wissen mittlerweile, dass es drei Rechtsanwälte sind, die sich der AfD zugehörig fühlen, dass ALARM aus drei Rechtsanwälten besteht, die bislang weder einen Betrieb von innen gesehen haben noch irgendetwas anderes. ALARM ist eine große Filterblase bei Facebook, mehr nicht."

Kandidaten in den Betrieben fehlen

Jürgen Pohl von der AfD Bildrechte: Jürgen Pohl Genau vor einem Jahr, am 1. Mai 2017, lud ALARM zu seiner ersten Kundgebung vor den Thüringer Landtag. Damals forderte Pohl die Mitglieder und Funktionäre der etablierten Gewerkschaften auf, sich ALARM anzuschließen. Denn die Alt-Gewerkschaften würden den Willen der Arbeitnehmerschaft nicht mehr vertreten. Deshalb werde ALARM auch zu den Betriebsratswahlen im März/April 2017 flächendeckend mit eigenen Listen antreten, rief Pohl damals den mehr als 1.000 Teilnehmern der Kundgebung zu. Ein Jahr später in Eisenach trafen sich nur noch rund 300 Demonstranten auf dem Parkplatz vor dem ehemaligen Elektrizitätswerk. Wie vor einem Jahr redeten Pohl und AfD-Landeschef Björn Höcke.

Höcke kündigte an, das Thema "soziale Gerechtigkeit" in den Mittelpunkt des Landtagswahlkampfes 2019 zu stellen. Und Pohl räumte ein, dass es mit der Entwicklung von ALARM doch noch etwas länger dauere als vor einem Jahr gedacht. "Für uns kamen die Betriebsratswahlen ein bisschen früh. Das war das Problem, die Betriebsratswahlen sofort nach der Gründung", sagte Pohl MDR THÜRINGEN. Eigene ALARM-Listen kandidierten in keinem einzigen Thüringer Betrieb. Namen von prominenten Überläufern aus dem DGB-Lagern will oder kann Pohl auch in diesem Fall nicht nennen. "Aber es gibt sie."

Gewerkschafter pfiffen AfD-Anhänger bei der Opel-Demo Ende April aus. Bildrechte: MDR / Juliane Maier-Lorenz ALARM ist noch weit davon entfernt, als Gewerkschaft aufzutreten. Denn dafür müsste der Verein in wenigstens einem Betrieb über so viel Unterstützung verfügen, dass er Tarifverhandlungen gestalten und Tarifverträge durchsetzen kann. Doch bislang gibt es nur eine Facebook-Seite, aus der nicht einmal klar hervorgeht, welche Personen den Vorstand bilden oder auf welche Satzung sich der Verein beruft. So bleibt unklar, ob es schon Kreis- oder Landesverbände gibt und wieweit ALARM tatsächlich bereits in die Gesellschaft hereinreicht. Die Rivalen vom Deutschen Gewerkschaftsbund, wie etwa Sandro Witt, nennen solch ein Gebaren "unseriös".

ALARM bei Opel-Demo ausgepfiffen