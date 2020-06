Thüringer Landtag AfD-Kandidaten für Verfassungsschutz-Kontrolle scheitern

Zwei AfD-Kandidaten für die parlamentarische Kommission zur Kontrolle des Thüringer Verfassungsschutzes sind erneut durchgefallen. Die beiden AfD-Abgeordneten Ringo Mühlmann und Stefan Möller verfehlten am Donnerstag im Landtag in Erfurt die erforderliche Mehrheit. Sie hatten bereits bei zwei Wahlen in den vergangenen Monaten nicht die nötigen Stimmen aus anderen Fraktionen erhalten. Beide kamen nun nur auf jeweils 29 Ja-Voten bei 86 abgegebenen Stimmen. Fünf Abgeordnete enthielten sich.