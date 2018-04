Stimmen von Jungwählern darunter sieht die AfD kritisch. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Im Kreis Sonneberg verzichtet der AfD-Kandidat Robert Sesselmann auf eine Anfechtung der Landratswahl. Das sagte Sesselmann MDR THÜRINGEN. Das Vorstandsmitglied des AfD-Gebietsverbandes Sonneberg ist nach der Wahl am 15. April aus dem Rennen um den Landratsposten. Sesselmann bekam 29,8 Prozent der Stimmen. Seine Gegenkandidat Hans-Peter Schmitz (parteilos, unterstützt von Die Linke/SPD) erhielt 37,6 Prozent. Für CDU-Kandidat Danny Dobmeier stimmten 32,5 Prozent der Wähler. Schmitz und Dobmeier gehen am Sonntag in die Stichwahl. Am Montag nach der Wahl hatte der Landessprecher der AfD, Stefan Möller, noch angekündigt, die Ergebnisse der Kommunalwahl in den Gebieten anzufechten, in denen die AfD-Kandidaten knapp unterlegen waren.



Auch der AfD-Kreisverband Greiz-Altenburg wird das Ergebnis der Landratswahl nicht anfechten. Das bestätigte der Verband. Entschieden worden sei das bereits am Donnerstag vergangener Woche auf einer Vorstandssitzung. AfD-Kandidat Andreas Sickmüller hatte in der ersten Runde der Wahl die drittmeisten Stimmen bekommen und landete nur knapp hinter Amtsinhaberin Michaele Sojka von der Linken. Sojka bekam 217 Stimmen mehr. Bei der Stichwahl am Sonntag tritt Michaele Sojka gegen CDU-Herausforderer Uwe Melzer an. Er war auf 37,3 Prozent der Stimmen gekommen, Sojka konnte 26,7 Prozent der Wähler überzeugen