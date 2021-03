Thüringen startet eine Initiative gegen Einsamkeit im Alter. Dafür stehen in diesem Jahr 2,2 Millionen Euro zur Verfügung, wie das Sozialministerium mitteilte. Mit dem Programm "Agathe" sollen verschiedenste Angebote näher an ältere Menschen herangebracht werden. So sollen eigens dafür eingestellte Fachleute Seniorinnen und Senioren, die alleine leben, gezielt in Netzwerke weitervermitteln.