Agrarbetriebe: Wenig Interesse an Öko-Flächen

Klee: Auf Öko-Flächen schützt er im Winter vor Bodenerosion, dient danach als Gründünger. Bildrechte: MDR/Anne Sophie Köhler

Um die Agrarbeihilfen der Europäischen Union in voller Höhe ausgezahlt zu bekommen, müssen Betriebe mit mehr als 15 Hektar fünf Prozent ihrer Ackerfläche nach ökologischen Kriterien gestalten. Das betrifft in Thüringen in diesem Jahr fast 53.000 Hektar. Auf knapp der Hälfte - 25.500 Hektar - werden die Bauern in diesem Jahr Zwischenfrüchte und Untersaaten wie Klee und Gräser aussäen.



Diese Pflanzen dienen über den Winter zum Schutz vor Bodenerosion und werden im zeitigen Frühjahr als Gründünger in den Boden eingearbeitet. In diesem Jahr dürfen sie ausnahmsweise als Futterreserve genutzt werden. Der Anbau dieser Kulturen stieg im Vergleich zu 2017 um ein Sechstel an. Dagegen brach der Anbau von Eiweißpflanzen wie Futtererbsen und Ackerbohnen um mehr als die Hälfte auf 12.000 Hektar ein. Als Grund nannte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums, dass seit diesem Jahr auf den Flächen keine Pestizide mehr gespritzt werden dürfen.