Aserbaidschan untersagt CDU-Mann Albert Weiler Einreise

Vor der Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Südkaukasus ist es zu einem diplomatischen Eklat um einen Thüringer Bundestagsabgeordneten gekommen. Albert Weiler (CDU) sagte am Montagabend MDR THÜRINGEN, die Regierung Aserbaidschans lasse ihn nicht einreisen. Weiler sollte Merkel ab Donnerstag nach Georgien, Armenien und Aserbaidschan begleiten. Zuerst hatte " Bild-Online " darüber berichtet.

Schlichtungsgespräche des Auswärtigen Amtes mit dem aserbaidschanischen Botschafter waren am Montag gescheitert. Weiler sagte, er sei zur "unerwünschten Person" erklärt worden. Dies sei eine Entscheidung aus höchsten aserbaidschanischen Regierungskreisen. Die Botschaft hätte ihm unmissverständlich mitgeteilt, dass er im Falle einer Einreise am Flughafen verhaftet würde. Weiler will die Kanzlerin trotzdem begleiten, aber nach den Besuchen in Armenien und Georgien die Rückreise antreten. "Ich habe große Sorge um den Frieden in der Region und hätte gern vermittelt", sagte Weiler MDR THÜRINGEN.