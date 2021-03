Bundestag wollte die Steuerlast senken

Beide Frauen sind alleinerziehende Mütter mit jeweils einem Kind. Und beide sollten eigentlich profitieren vom einem Beschluss des Bundestages aus dem Juni 2020. Damals entschied die Parlamentsmehrheit in Berlin, dass der steuerliche Entlastungsbetrag für Alleinerziehende angehoben wird. Als zusätzliche Entlastung in der Corona-Pandemie. Dieser Entlastungsbetrag lag bis zum Sommer 2020 bei jährlich 1.908 Euro und sorgt dafür, dass Alleinerziehende in Steuerklasse II weniger Steuern zahlen als Kinderlose und Familien. Damals hob der Bundestag diesen Freibetrag auf 4.008 Euro pro Jahr an.

Entlastung kann Verlust von Wohngeld bedeuten

Im Gespräch mit ihren Wohngeldstellen erfuhren die beiden Mütter, wie sich das konkret auswirkt: Die Entlastung durch den Freibetrag wird in Steuerklasse II sofort in die monatliche Lohnabrechnung eingearbeitet. Beide Mütter arbeiten in Teilzeit und ihr Arbeitslohn ist vergleichsweise niedrig. Katrin K. aus Gera zahlte so ab Juli 2020 keine Lohnsteuer mehr. Das waren dann real 7,25 Euro mehr in der Tasche pro Monat. Bei Katrin Hoffmann aus Erfurt waren es 6 Euro.

Als dann ein neuer Wohngeld-Bescheid in Haus flatterte, verwandelte sich die minimale Steuer-Entlastung für beide in ein Finanz-Loch. Denn das Wohngeld wird auf der Grundlage des Bruttoeinkommens berechnet. Mit Abschlägen und Pauschalabzügen wird fiktiv ermittelt, wie viel Geld die Antragsteller zur Verfügung haben. Wer Lohnsteuer zahlt, bekommt zehn Prozent Abschlag vom Brutto. Mit der Lohnsteuer fiel bei beiden Müttern auch dieser Abschlag weg. Und als Folge davon 60 Euro Wohngeld.

Ein Wohngeldbescheid. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel

Kreis der Betroffenen ist überschaubar

Nach einer Umfrage von MDR THÜRINGEN bei allen Landkreisen und kreisfreien Städten sind in Thüringen bisher mindestens 65 Alleinerziehende von diesem Effekt betroffen. Und da bis in den Sommer hinein weitere neue Wohngeldbescheide auf der Basis dieser neuen Regelung ausgestellt werden, rechnen die Kommunen und Landkreise mit weiteren Fällen. Von den ersten dieser Art erfuhr das Thüringer Landesverwaltungsamt im Herbst 2020 durch einzelne Wohngeldstellen, die verzweifelte Betroffene am Telefon hatten.

Jens Dimler bearbeitet im Landesverwaltungsamt die Widersprüche und führt die Fachaufsicht zu allen Fragen rund um die Bewilligung des Wohngeldes. Ihm war quasi augenblicklich klar, was es für Betroffene bedeutet, wenn sie das Wohngeld ganz verlieren: "Durch den Wegfall des Wohngeldes entfallen auch andere Leistungen, für die ein Wohngeldbezug Voraussetzung ist. Das sind die Leistungen für Bildung und Teilhabe aus § 6b Bundeskindergeldgesetz und die Befreiung von den Kita-Gebühren nach § 90 Abs. 4 Achtes Buch Sozialgesetzbuch. Der Wegfall dieser Leistungen wirkt sich für die betroffenen Alleinerziehenden noch gravierender aus als der Wegfall des Wohngeldes selbst."

Jens Dimler aus dem Thüringer Landesverwaltungsamt hat die Landesregierung auf die harten Auswirkungen des neuen Entlastungsbetrages für Alleinerziehende auf Einzelne aufmerksam gemacht. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel

Auswirkungen sind bei Einzelnen besonders hart

Bei Katrin K. aus Gera ist genau das passiert. Mit dem Wohngeld waren auch Zuschüsse für das Schulessen ihres Kindes, für den Mitgliedsbeitrag im Sportverein, für Klassenfahrten und Schulausflüge sowie für Schulmaterial futsch. Rund 150 Euro pro Monat hatte die Mutter so verloren. Jens Dimler vom Landesverwaltungsamt hat schon im letzten Herbst das Thüringer Bauministerium auf diesen und mögliche weitere Fälle aufmerksam gemacht. Von dort wurden die Fakten geradewegs an das Bundesbauministerium in Berlin weitergeleitet. Verbunden mit der Bitte, für die Betroffenen eine Einzel- und Härtefallentscheidung zu prüfen. Denn der beschriebene Effekt betrifft einen überschaubaren Kreis, den aber besonders hart.

Ein Sprecher des Thüringer Bauministeriums sagte MDR THÜRINGEN: "Thüringen zahlt 50 Prozent des Wohngeldes aus dem Landeshaushalt. Trotzdem kann der Freistaat keine rechtliche Änderung vornehmen, um die Härtefälle zu mildern. Denn rechtlich ist der Bund als Gesetzgeber zuständig. An dessen Vorgaben sind die Wohngeldämter gebunden. Uns ist allerdings daran gelegen, dass öffentliche Gelder bei denen ankommen, die darauf angewiesen sind."

Thüringen hat um Härtefall-Entscheidungen gebeten

Aus dem Erfurter Bauministerium erfuhr MDR THÜRINGEN: Offiziell hat das Bundesbauministerium die Bitte aus Erfurt nicht abgelehnt. Es habe aber, so ein Sprecher, schon Ende 2020 ein Signal aus Berlin gegeben, dass das Thüringer Anliegen nach Prüfung von Härtefallentscheidungen aus rechtlichen Gründen nicht weiterverfolgt werde. MDR THÜRINGEN hat nachgefragt, ob, wie und mit welcher Begründung im Bundesbauministerium auf diese Bitte hin entschieden wurde. Bisher gibt es darauf keine Antwort.