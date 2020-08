Im Thüringer Amateur-Fußball muss die abgebrochene Saison gewertet werden. Das hat das Verbandsgericht des Thüringer Fußball-Verbandes am Mittwochabend entschieden. Es wies damit den Einspruch des Präsidiums gegen ein Urteil des Sportgerichts zurück.

Wie die Saison gewertet wird, muss der Verbandsvorstand in den nächsten Tagen entschieden. Dann wird auch klar sein, wie viele Vereine pro Liga auf- bzw. absteigen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Auf einem Außerordentlichen Verbandstag Mitte Juli entschieden die Delegierten, die laufende Saison abzubrechen und zu annullieren - ein deutschlandweit einzigartiger Vorgang. Durch diesen Beschluss stand fest, dass es keine Aufsteiger in Thüringen gibt. Einzige Ausnahme war der Thüringenligist FC An der Fahner Höhe, der bereits vor dem Verbandstag als Aufsteiger in die überregionale Oberliga benannt wurde.