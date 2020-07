Im Thüringer Amateurfußball bahnt sich eine erneute Wende an. Das Sportgericht des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) entschied am Dienstagabend in Erfurt, dass der Beschluss, die Saison nicht zu werten, nichtig ist. Damit wurde dem Einspruch des FC Gebesee stattgegeben.