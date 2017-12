Die Serie von Übergriffen wie zugeklebte Türschlösser, Wackersteine im Schaufenster, verdächtiges weißes Pulver im Büro hält seit 2015 an. Vor dem Büro des AfD-Politikers Stephan Brandner zog sogar jemand blank: Auf dem Überwachungsvideo war deutlich zu sehen, wie ein Mann vor dem Büro an seiner Hose herumnestelte und dann das Schaufenster vollpinkelte. Nach diesem Vorfall entspann sich eine Debatte mit dem Datenschutzbeauftragten über Sinn und Grenzen von Videoüberwachung der eigene Räumlichkeiten. Landtagspräsident Christian Carius forderte die Polizei auf, solche Übergriffe konsequent aufzuklären.

Attacken - für einige Abgeordnete inzwischen ein Problem bei der Vermietersuche Bildrechte: Colourbox

Manche Abgeordnete nennen die Übergriffe als Grund, warum sie derzeit gar kein Büro unterhalten - wie etwa die AfD-Abgeordnete Wiebke Muhsal aus Jena oder der neue AfD-Abgeordnete Klaus Rietschel aus Weimar. "In Weimar finde ich einfach nichts", sagte Rietschel dem MDR. "Vielleicht geht was im Landkreis." Viele Vermieter wollten nicht an AfD-Abgeordnete vermieten, sagte die Jenaer AfD-Wahkreismitarbeiterin Jana Schneider dem Sender. "Bis wir was Neues gefunden haben, erledige ich die Arbeit für Frau Muhsal von zuhause."