Coronavirus Ist meine Angst vor dem Virus berechtigt oder bin ich nur Opfer von Panikmache?

Die Wahrheit liegt wie immer dazwischen. Epidemien hat es schon immer gegeben, wir kennen die Pest aus dem Mittelalter, wir wissen, dass bis in das 19. Jahrhundert das Kindbettfieber eine der Hauptursachen für die hohe Wöchnerinnensterblichkeit war, in einigen Geburtskliniken starben bis zu zwei Drittel der Frauen. Es hat lange gedauert, bis der Arzt Ignaz Philipp Semmelweis nachwies, dass die Krankenhaushygiene schuld war und die Ärzte die Keime von Erkrankten oder Toten quasi mitbrachten. Diese Erkenntnis setzte sich aber nicht sofort durch und überzeugte auch nicht etwa alle Ärzte. Ein bisschen mehr Hygiene aber hätte tausenden Frauen das Leben gerettet. Soweit der Blick in die Geschichte.

Viele Erkenntnisse zum Virus Erfahrungswerte

Nun ist es so, dass sich Viren ständig verändern, sie mutieren wie andere Zellen auch. Wir können sie zwar Stämmen zuordnen, aber die entfernten Verwandten des "Urvaters" legen leider mitunter ein ganz neues Verhalten an den Tag. Ob die gefährlich sind, das wissen wir unter Umständen erst hinterher. Vor diesem Hintergrund müssen wir die Entwicklung in China sehen. Von dort kamen plötzlich alarmierende Nachrichten. Es gab viele Todesfälle, Menschen ohne Vorbelastung starben, gesunde Ärzte waren dabei und der Entdecker des Virus höchstpersönlich. Die Seuche breitet sich in andere Länder aus und unser Land, das alles geregelt hat, das sagt: Das geht vorbei, wir machen nichts. Ob das mehrheitsfähig ist? Nun sind viele Erkenntnisse über das "neue" Virus Erfahrungswerte, die innerhalb weniger Wochen zusammengetragen wurden. Von daher ist eine gesicherte Erkenntnis nicht zu erwarten, auch nicht von den vielen Experten. Aber es gilt, Entwicklungen zu bewerten und Schlüsse zu ziehen.

Man hat durchaus den Eindruck, dass die Sterblichkeit und die Anzahl der schweren Fälle kurz nach dem Sprung vom Tier auf den Menschen höher war. Woran das liegt, darüber kann man nur spekulieren: Das kann am chinesischen Gesundheitssystem liegen, das kann am hohen Anteil von Rauchern innerhalb der männlichen Bevölkerung liegen. Da gibt es viele Faktoren, die reinspielen. Prof. Mathias Pletz Infektiologe, Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene

Inkubationszeit bei Coronavirus zwischen zwei und 14 Tagen

Bildrechte: Karina Heßland-Wissel Die aktuellen Erfahrungswerte besagen auch, dass die Inkubationszeit eine ganz andere ist, als zum Beispiel bei Influenza. Salopp gesagt, kann man morgens von einem Influenza-Patienten angehustet werden und abends schon Fieber haben. Anders bei dem aktuellen Corona-Virus. Hier setzt Prof. Pletz mindestens zwei Tage an, das Maximum liegt bei 14 Tagen, so der Kenntnisstand der Wissenschaftler. Das erklärt auch das gebetsmühlenartige Fordern der Experten, nicht gleich in die Praxis zu gehen, sondern erst zum Telefonhörer zu greifen. Bei dem Satz: "Ich war vor vier Wochen in China und habe seit gestern Fieber", erübrigt sich nämlich jeder teure Test auf Corona, möglicherweise haben Sie Grippe oder Männerschnupfen. Aktuell scheint ja auch Corona so etwas Ähnliches zu sein, die Erfahrung zeigt nämlich, dass Frauen unterrepräsentiert sind und Kinder noch weniger anfällig.

Bei Influenza wissen wir, dass die Kinder Influenzaviren in einer sehr hohen Konzentration über einen langen Zeitraum ausscheiden. In der Tat können Schulschließungen dazu führen, dass eine Influenzawelle abgemildert wird. Bei Corona glaube ich, dass das keinen Effekt hat, weil zum einen Kinder kaum betroffen sind. Kinder scheinen auch nicht schwer zu erkranken und bislang gibt es auch keine Hinweise darauf, dass Kinder das Virus besonders gut weiter tragen. Prof. Mathias Pletz Infektiologe, Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene

"Mutation" des Virus: Kein Grund zur Panik.