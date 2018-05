Landesregierung hält nichts von Ankerzentren für Asylbewerber

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat die von der Bundes-CDU geforderten so genannten Ankerzentren in Frage gestellt. Maier sagte, er sehe diese Zentren sehr kritisch. Bisher sei unklar, was darunter zu verstehen sei und wie damit Asylverfahren beschleunigt werden könnten. Laut Maier zeigen die Vorfälle vergangene Woche in der Unterkunft in Ellwangen, dass dort Konflikte entstehen können. Mit einem noch größeren Zentrum schaffe man auch noch größere Konfliktherde. Der SPD-Minister räumte ein, dass es nicht der ideale Weg sei, Asylbewerber auf die Kommunen zu verteilen, während sie auf ihren Bescheid warteten. Es gehe daher vor allem darum, die Asylverfahren zu beschleunigen.