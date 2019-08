Erste Hilfe für verletzte Polizisten Thüringen will Medipacks für Polizei anschaffen

Die Festnahme sollte möglichst schnell und ruhig von statten gehen. An einem Freitagabend im Mai 2019 wollen Polizisten einen Mann vor einem Supermarkt in Gotha festnehmen. Gegen ihn lagen mehrere Haftbefehle vor. Doch der Mann wehrt sich massiv, greift im Gerangel an die Waffe eines Polizisten und drückt ab. Ein 28-jähriger Beamter wird am Bein getroffen und schwer verletzt. Er überlebt die gefährliche Schussverletzung, doch in Polizeikreisen wird immer mehr die Frage laut: Wie können wir im Einsatz verletzen Kollegen schneller helfen? Bisher müssen Beamte auf den Sanitätskasten im Einsatzwagen oder auf Rettungssanitäter warten.