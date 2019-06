Sommerhitze Ansturm auf Thüringer Freibäder

Der bislang heißeste Tag des Jahres bescherte den Freibädern in Thüringen den ersten großen Besucher-Ansturm. In Rudolstadt und Jena war es laut MDR Wetterstudio mit knapp 32 Grad am heißesten in Thüringen. Manche Freibäder haben wegen des kalten Wetter im Mai erst an diesem Wochenende geöffnet.