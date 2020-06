Diskussion Thüringen plant unabhängige Antidiskriminierungsstelle

Thüringen will nun doch noch in diesem Jahr eine unabhängige Antidiskriminierungsberatungsstelle einrichten. Für das laufende Haushaltsjahr stünden dafür Mittel in Höhe von 200.000 Euro bereit, teilte das Thüringer Innenministerium am Sonntag in Erfurt mit.