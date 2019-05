Nordthüringen: Große Unterschiede

Der Arbeitsmarkt in Nordthüringen hat auch im Mai an Schwung verloren. Laut Landesarbeitsagentur sind 11.549 Menschen arbeitslos gemeldet und damit 102 weniger als im April. Das liegt vor allem am Kyffhäuserkreis sowie am Kreis Nordhausen, wo die Quoten leicht sanken. Groß bleiben die Unterschiede in der Region: Während im Eichsfeld 3,8 Prozent Arbeitslose gemeldet sind, sind es im Kyffhäuserkreis 7,7 Prozent.

Ostthüringen: Höchste Arbeitslosenquote in Gera

Laut Landesarbeitsagentur sind in Ostthüringen 18.738 Menschen ohne Job registriert. Das sind 584 weniger als im April. Am stärksten ging die Quote im Saale-Orla-Kreis zurück - um 0,2 Prozentpunkte. Regional die wenigsten Arbeitslosen hat der Saale-Holzland-Kreis (4,1 Prozent), gefolgt vom Kreis Greiz (4,5 Prozent) und dem Saale-Orla-Kreis (4,6 Prozent). Die höchste Arbeitslosenquote - auch landesweit - hat die Stadt Gera (8,2 Prozent).

Südthüringen: Thüringenweit die wenigsten Arbeitslosen