So ist im Süden Thüringens die Zahl der Arbeitslosen auf fast 6.000 gestiegen. Nach Angaben der Landesarbeitsagentur suchen im Oktober 115 mehr Menschen einen Arbeitsplatz als im Vormonat. Nur in der Stadt Suhl ging die Zahl der Arbeitssuchenden leicht zurück. Damit ist Südthüringen die einzige Region in Thüringen mit mehr Arbeitslosen als im Vormonat.

Auf der anderen Seite stehen laut Senius die strukturschwächeren Regionen, in denen die Arbeitslosigkeit demografisch bedingt im Vorjahresvergleich weiter deutlich zurückgehe. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen nimmt weiter ab. Zurzeit gelten rund 32 Prozent der Arbeitslosen in Thüringen als langzeitarbeitslos.

In Gera war die Arbeitslosenquote mit 7,8 Prozent am höchsten. Auch wenn die Quote ähnlich wie in Jena um 0,2 Prozentpunkte sank. Im Osten Thüringens ist die Zahl der Arbeitslosen in fast allen Städten und Kreisen zurückgegangen. Die niedrigste Quote thüringenweit verzeichnet erneut der Landkreis Hildburghausen mit 3,3 Prozent.