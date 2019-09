Am höchsten war die Arbeitslosigkeit im September mit 8 Prozent in Gera. Die niedrigste Quote verzeichnet erneut der Landkreis Hildburghausen mit 3,2 Prozent. Am deutlichsten sank die Zahl der Arbeitslosen im Altenburger Land. Dort waren rund 2.900 Menschen arbeitslos. Das sind rund 240 weniger als im August.