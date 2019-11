Auch die Unterbeschäftigung in Thüringen ging weiter zurück. Diese Kennzahl umfasst nicht nur die als arbeitslos Registrierten, sondern auch Menschen, die an einer Maßnahme teilnehmen oder kurzfristig arbeitsunfähig sind. Im November waren in Thüringen 79.705 als unterbeschäftigt registriert, das sind 292 weniger als im Oktober und 2.695 weniger als im November 2018.

Die Landesarbeitsagentur schrieb zur Statistik, auch im November habe sich der Arbeitsmarkt in Thüringen robust und saisontypisch belebt gezeigt. Das gelte vor allem für Außenberufe in der Landwirtschaft, im Forst und auf dem Bau. Im Vergleich zum Vorjahr habe die Dynamik nachgelassen, was an einem verlangsamten Rückgang der Arbeitslosenzahl abzulesen sei. Die nachlassende Konjunktur mache sich besonders in den Süd- und Westthüringer Kreisen bemerkbar, wo verstärkt verarbeitendes Gewerbe und die Automobilbranche angesiedelt sind und viele Arbeitnehmer in benachbarte Bundesländer pendeln. Ein weiteres konjunkturelles Indiz sei eine stark rückläufige Nachfrage nach Arbeitskräften im verarbeitenden Gewerbe und im Bereich Verkehr und Logistik.