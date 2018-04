Statistik fürApril: Arbeitslosigkeit in Thüringen gesunken

Der Chef der Arbeitsagenturen in Thüringen, Kay Senius, sieht in der stabilen Konjunktur und in der demografischen Entwicklung Gründe für den weiteren Rückgang. Es gebe aber auch Risiken, so Senius. Ein nachlassendes Engagement von PSA bei Opel etwa könnte die gesamte Region um Eisenach vor große Herausforderungen stellen.



Im Länder-Ranking liegt Thüringen derzeit gleichauf mit Schleswig-Holstein, vor allen ostdeutschen Ländern sowie vor Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Bremen.