Ein Mann geht an einem Gebäude der Agentur für Arbeit in Schmalkalden vorbei. Bildrechte: dpa

In Thüringen hat sich die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen im Dezember kaum verändert. Wie die Landesarbeitsagentur mitteilte, waren zum Jahreswechsel 64.883 Menschen als arbeitslos registriert. Das sind 456 Personen mehr als im November . Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,8 Prozent. Verglichen mit Dezember 2019 ergibt sich ein Anstieg um 7.600 arbeitslos gemeldete Personen und bei der Quote um 0,7 Prozentpunkte.

Nach Angaben der Landesarbeitsagentur spiegelt die Statistik auch die Folgen der Corona-Pandemie und des Lockdowns wider. So seien durch den Corona-Effekt im Dezember 2020 rund 10.000 Thüringer arbeitslos registriert gewesen, weil sie wegen der Pandemie zwischen März und November ihre Stelle verloren haben und bisher nicht vermittelt oder weitergebildet werden konnten. In einigen Branchen werde sich der Lockdown erst in den Folgemonaten auswirken, wenn etwa Händlern, Hotels, Gaststätten oder geschlossenen Dienstleistern finanziell die Puste ausgeht.