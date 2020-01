Der Bedarf an Fachkräften liege immer noch auf hohem Niveau. Jedoch schwäche sich die Nachfrage ab. Die Landesarbeitsagentur sieht darin erste Vorboten einer sich eintrübenden Konjunktur. Ein weiteres Indiz dafür sei, dass sich in einzelnen Regionen Unternehmen über Kurzarbeitergeld beraten ließen. Senuis blickt jedoch optimistisch auf die nächsten Monate, wenn die übliche Frühjahrsbelebung zu erwarten sein wird.

Zusätzlich zu dieser Arbeitslosenquote veröffentlicht die Arbeitsagentur auch den Wert für die sogenannte "Unterbeschäftigung, die zusätzlich unter anderem Menschen in Qualifikationsmaßnahmen oder krank gemeldete Arbeitslose erfasst. Diese Quote lag für Januar bei 7,8 Prozent. Im Dezember lag sie bei 7,1 Prozent.

Der Verband der Wirtschaft Thüringens (VWT) nannte die Lage in Thüringer Firmen "sehr heterogen". Bei manchen sei die Auftragslage wegen guter Binnennachfrage unverändert gut, andere müssten Kurzarbeit anmelden. Das spiegele sich am Arbeitsmarkt allmählich wider. Hauptgeschäftsführer Stephan Fauth sagte, die steigende Arbeitslosigkeit mache deutlich, dass der Beschäftigungsaufbau spürbar nachlässt. Besonders in der Metall- und Elektroindustrie sei die Situation angespannt.