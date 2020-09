Neue Kurzarbeit wurde im August kaum noch anmeldet. Laut Arbeitsagentur gab es 140 neue Anzeigen für insgesamt 1.700 Beschäftigte. Von März bis Juli waren insgesamt 27.000 Anzeigen für insgesamt 309.000 Beschäftigte eingegangen. Laut ersten Hochrechnungen der Arbeitsagentur befanden sich im Mai 67.600 Beschäftigte in Thüringen in Kurzarbeit. Im April waren es 139.500 und im Mai 129.000.

Der Deutsche Gewerkschafts-Bund (DGB) forderte am Dienstag die Unternehmen auf, das Kurzarbeitergeld zur Beschäftigungssicherung in den kommenden Monaten einzusetzen. Mit der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes bis Ende 2021 habe die Bundesregierung "geliefert", erklärte der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, Michael Rudolph. Jetzt seien die Unternehmen am Zug. Sie könnten die Zeit der Krise auch dafür nutzen, ihr Personal weiter zu qualifizieren.