Mit einer Quote von 8,5 Prozent bleibt Gera weiter Schlusslicht in Thüringen. Die wenigsten Arbeitslosen - landesweit - sind mit 4,1 Prozent im Kreis Hildburghausen gemeldet. Die Zahl der Arbeitslosen, die wegen der Corona-Pandemie zwischen März und September arbeitslos wurden und dann nicht in einen neuen Job vermittelt werden oder eine Qualifizierung nicht antreten konnten, liegt aktuell bei knapp 13.300.