5.500 Menschen meldeten sich im Mai aus einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt arbeitslos - 1.800 weniger als im Vormonat. Die meisten von ihnen kamen aus der Zeitarbeit, gefolgt vom verarbeitenden Gewerbe, den wirtschaftlichen Dienstleistungen und dem Handel. Aus einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Gastgewerbe meldeten sich im Mai in Thüringen 400 Menschen arbeitslos.

Auch in der Unterbeschäftigung macht sich die Corona-Krise weiter bemerkbar: Die Zahl der Menschen in Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) lag im Mai 2020 bei 90.200 - 1.900 mehr als im April und 6.700 mehr als im Mai 2019. Die Unterbeschäftigungsquote lag im Mai bei 8,0 Prozent. In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den Arbeitslosen auch die Personen abgebildet, die Teilnehmer in Maßnahmen sind oder einen Sonderstatus wie kurzfristige Arbeitsunfähigkeit innehaben und damit nicht als arbeitslos zählen.