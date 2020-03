Die Folgen der immensen Einschränkungen werde man erst in der April-Statistik spüren, sagte Behrens. Bis Mitte März habe der Arbeitsmarkt saisontypisch an Fahrt aufgenommen. Erst danach seien das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft durch die Schutzregeln stark heruntergefahren worden.



Durch die Corona-Krise habe sich die Lage völlig verändert, so Behrens. Er begrüßte, dass viele Unternehmen an ihren Mitarbeiten festhalten wollten und die Zeit mit Kurzarbeit zu überbrücken versuchten. Allerdings werde es nicht allen gelingen, den Einbruch zu kompensieren.