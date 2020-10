Im Oktober hatten die Firmen für 2.100 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Der am stärksten betroffene Wirtschaftszweig war nach wie vor das verarbeitende Gewerbe. Von März bis September waren bei den Arbeitsagenturen in Thüringen insgesamt 27.300 Anzeigen auf Kurzarbeit eingegangen. Dahinter standen knapp 313.900 Beschäftigte.

Vor dem Hintergrund rasant steigender Infektionszahlen appellierte unterdessen der DGB Hessen-Thüringen an Politik und Arbeitgeber, dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten oberste Priorität einzuräumen. "Die größte Gefahr für Arbeit und Wirtschaft geht derzeit von mangelndem Gesundheitsschutz aus", sagte DGB-Chef Michael Rudolph der Deutschen Presse Agentur. Dies gelte besonders am Arbeitsplatz. Man dürfe die Beschäftigten nicht in ihren Freizeitaktivitäten einschränken und sie gleichzeitig an ihrer Arbeit mit den Infektionsrisiken allein lassen.