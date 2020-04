In Thüringen ist die Zahl der Arbeitslosen im April angestiegen. Laut Landesarbeitsagentur waren 67.500 Männer und Frauen ohne Job. Das waren 6.900 mehr als im März. Grund ist die Corona-Pandemie. Der Stillstand in vielen Bereichen der Wirtschaft habe den Arbeitsmarkt im April unter Druck gesetzt, sagte Sprecher Markus Behrens.

Den Angaben nach verloren besonders viele Zeitarbeiter sowie Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe, im Handel und in der Gastronomie ihren Job. Allein im Handel wurden 800 Menschen arbeitslos und im Gastgewerbe rund 700 Menschen.



Vor Beginn der Corona-Krise war die Erwerbslosigkeit in Thüringen stetig gesunken. Die Arbeitslosenquote lag im März bei 5,4 Prozent, im April stieg sie auf sechs Prozent. Laut Behrens muss auch in den kommenden Monaten mit einem weiteren Anstieg der Jobsuchenden gerechnet werden. Wie sich die Arbeitslosigkeit tatsächlich weiterentwickle, hänge davon ab, wie lange große Teile der Wirtschaft vom Shutdown betroffen sind.