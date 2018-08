Thüringer arbeiten deutschlandweit am längsten

Arbeitnehmer in Thüringen haben unter den Bundesländern im vergangenen Jahr im Schnitt mit 1.371 Stunden am längsten gearbeitet. Dahinter folgten Beschäftigte aus Sachsen-Anhalt (1362 Stunden) und Mecklenburg-Vorpommern (1353 Stunden). Das geht aus einer Analyse der Bundestagsfraktion der Linken hervor, die Statistik-Daten von Bund und Ländern auswertete. Demnach haben die Thüringer im Schnitt 110 Stunden mehr gearbeitet als etwa Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen oder dem Saarland. Das sind bei einer 40-Stunden-Woche fast drei Wochen.

Osten beim Brutto hinten

Gleichzeitig liegt der Verdienst im Osten weiter deutlich unter dem im Westen. Demnach lagen die Jahres-Bruttolöhne je Arbeitnehmer 2017 im Westen mit mehr als 35.000 Euro um fast 5.000 Euro höher als in den ostdeutschen Ländern. Spitze bei Löhnen und Gehältern war Hamburg mit 40.771 Euro brutto je Arbeitnehmer. Es folgen Hessen (37.832 Euro) und Baden-Württemberg (36.786 Euro). Am wenigsten verdienten Arbeitnehmer demnach im Schnitt in Mecklenburg-Vorpommern mit 27.520 Euro. Davor lagen Sachsen-Anhalt (28.607 Euro), Brandenburg (28.715 Euro) und Thüringen (28.728).

Sabine Zimmermann Bildrechte: Die Linke, Landesverband Sachsen Als Ursachen für Unterschiede bei der Arbeitszeit gelten unter anderem tarifliche Regeln. Wochenarbeitszeiten von 40 Stunden hatten im Westen noch acht Prozent der Tarifbeschäftigten, im Osten aber 40 Prozent, wie eine Auswertung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung von 2017 ergab. Einfluss haben etwa auch die Zahl der Feiertage und der Anteil von Vollzeit, Teilzeit und geringfügiger Beschäftigung.



Die Sozialpolitikerin der Linken, Sabine Zimmermann, sagte, "die Bundesregierung habe sich offensichtlich mit einem Sonderarbeitsmarkt Ost abgefunden. Niedrigstlöhnen und prekärer Beschäftigung müsse endlich der Kampf angesagt werden. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) ist von den Zahlen wenig überrascht. "Die Situation ist nicht neu und nach wie vor sehr unbefriedigend. Die längeren Arbeitszeiten sind letztlich mit ein Grund dafür, dass die Löhne in Ostdeutschland und auch in Thüringen immer noch niedriger sind als in Westdeutschland", sagte Tiefensee am Dienstag.