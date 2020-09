Weite Teile Thüringens kommen als Standort für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle infrage. Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesgesellschaft für Endlagerung in einem Zwischenbericht.

Das am Montag veröffentlichte Dokument weist deutschlandweit 90 Gebiete aus, wo die geologischen Voraussetzungen für ein unterirdisches Lager günstig sind. In Thüringen trifft das für Steinsalz-Formationen im Norden, in der Mitte und im Südwesten zu. Außerdem halten die Experten Gesteinsformationen etwa auf einer Linie zwischen Eisenach und Apolda für geeignet.