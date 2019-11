Im Zusammenhang mit der rechtsextremistischen Gruppierung "Atomwaffen Division Deutschland" führt offenbar eine Spur nach Thüringen. Nach Recherchen von T-Online und dem ZDF soll ein Mann aus Eisenach über Internetforen Kontakt zu Mitgliedern der Gruppe in den USA und Großbritannien gehabt haben. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN liegen auch dem Thüringer Verfassungsschutz entsprechende Hinweise vor. Diese würden geprüft.

Die rechtsextremistische Gruppierung steckt nach Angaben des Bundesinnenministeriums hinter den Morddrohungen gegen die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth. Die in den USA gegründete Gruppierung hat sich demnach zum Ziel gesetzt, möglichst viele Mitglieder für Gewalt- und Tötungsdelikte zu rekrutieren. Sie soll nach Angaben des Innenministeriums bis heute in den USA für fünf Morde verantwortlich sein, ihre Mitgliederzahl in den Vereinigten Staaten bewege sich vermutlich im mittleren zweistelligen Bereich.